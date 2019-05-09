2019-05-09T17:27:27+03:00
Общество

Около 20 тысяч орловцев приняли участие в шествии Бессмертного полка

Орел присоединился к Всероссийской акции в седьмой раз
Наталья Меркулова
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Шествие Бессмертного полка в ОрлеШествие Бессмертного полка в ОрлеФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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Торжественное шествие Бессмертного полка стартовало с центральной городской площади Ленина в 12:30.

Дети, внуки и правнуки военного поколения пронесли по улицам города транспаранты с фотографиями своих родных, участников Великой Отечественной войны.

- Хочется показать, что наши деды и прадеды живы в нашей памяти, чтобы подрастающая молодежь знала, помнила и гордилась ими несмотря ни на что, - рассказал «КП» Алексей Петрыкин, директор Центра «Десантник».

В этом году маршрут Бессмертного полка прошел от площади Ленина по улице Горького, Герценскому мосту, улице Московской до сквера Танкистов. Длина маршрута составила почти 3,5 км.

В сквере Танкистов участников шествия угостили солдатской кашей. Здесь же их ждала выставка оружия и предметов времен ВОВ.

Всего в Орловской области в шествии приняли участие более 52 тысяч человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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