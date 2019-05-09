Парад Победы прошёл в Орле

СЕГОДНЯ 17:07 2019-05-09T17:07:01+03:00

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Сегодня, 9 мая, тысячи орловцев и гостей города собрались на центральной площади Ленина, чтобы увидеть праздничный Парад Победы. Традиционно он начался с построения Орловского гарнизона и выноса Государственного Флага РФ, Знамени Вооруженных Сил РФ и Знамени Победы.

- В этот день мы отдаем дань глубокого уважения героизму советских солдат, вспоминаем о вкладе в Победу жителей Орловщины. Пройдя через небывалые испытания, они защитили Родину, преодолели послевоенную разруху, подняли Орловщину из руин и передали потомкам обустроенный, цветущий край, - обратился к орловцам Андрей Клычков.

Торжественным маршем по площади пошли ветераны боевых действий, воспитанники общеобразовательных учреждений, юнармейцы.

В завершении праздничного парада на площади Ленина прошел плац-концерт «Когда оркестр играет духовой!». В нем приняли участие барабанщицы из ОГУ им. Тургенева, Орловского юридического института МВД России им. В.В. Лукьянова, военный оркестр Академии ФСО.

ИСТОЧНИК KP.RU