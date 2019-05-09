После первой майской грозы Орел «превратился в Венецию»

СЕГОДНЯ 12:16 2019-05-09T12:19:44+03:00

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Первая настоящая весенняя гроза обрушилась на Орел и окрестности в среду, 8 мая. Дождь шел несколько часов и город буквально «превратился в Венецию»: горожане делятся в соцсетях снимками и видео с затопленных улиц.

Последствия ливняФото: соцсети

Фото: соцсети

Так, дорога по улице Генерала Родина на Веселой слободе больше стала похожа на русло реки. Водителям автомобилей и маршруток на свой страх и риск пришлось двигаться в воде.

А это улица 2-я Посадская. Фото: vk.com/cives.orelФото: соцсети

Фото: соцсети

«Таких луж полгорода, каждый раз после сильного дождя! Ливневки работают кое-как», «Хорошо что есть лодка!! Буду через дорогу детей и бабушек перевозить!!!!», «Зато чистили по весне . И как обычно весь город в потопе», - пишут орловцы в социальных сетях (орфография и пунктуация сохранены - ред.).

По таким лужам только босикомФото: соцсети

Фото: соцсети

Между тем, о том, что идет работа по прочистке ливневых канализаций в УКХ города отчитались еще в марте.

Последствия грозы в Орле .Видео: vk.com/vk_orel

ИСТОЧНИК KP.RU