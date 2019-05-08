74-ю годовщину Победы празднуют в Орле
Сегодня в Орле состоялось торжественное собрание, посвященное 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Площадкой стал драматический театр им. Тургенева.
Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
Ветераны принимали поздравление от первых лиц региона, гости вспомнили тех, кто погиб на фронтах ВОВ, познакомились с выставкой оружия, предметов военного быта, документов той эпохи. Память всех сложивших головы солдат и мирных жителей почтили минутой молчания.
К присутствующим обратился глава региона.
Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
- Здесь, на Орловщине, каждый метр земли полит кровью защитников Родины, многие тысячи из которых остаются безымянными до сих пор. Установить их имена, предать земле со всеми почестями останки воинов – это святой долг потомков, - отметил Андрей Клычков.
Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
Губернатор выразил благодарность тем, кто принимает участие в этой миссии на этапах «Вахты Памяти».
Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
После официальной части состоялся театрализованный концерт.
ИСТОЧНИК KP.RU