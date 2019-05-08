Дубликат победного Красного знамени водрузили в Орле
В Орле стартовали и продолжаются мероприятия, посвященные 74-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. По традиции, на дом №5 на площади Мира водрузили дубликат Красного знамени.
Флаг именно над этим зданием ежегодно поднимают не зря. Именно здесь 5 августа 1943 года он взвился в честь освобождения Орла (тогда – дом №11 по ул. Московской). Водрузили его воины–разведчики Василий Образцов и Иван Санько.
После того, как флаг был поднят, в сквере Танкистов состоялся памятный митинг. Гостями его стали первые лица города и области, представители ведомств, духовенства, жители города и, главные герои события, ветераны.
- Миллионы наших солдат и гражданских лиц потеряли свои жизни. Вечная слава соотечественникам, которые погибли за независимость нашей Родины. Я думаю, что пройдут еще века, и народ будет помнить своих героев. Счастья вам, дорогие соотечественники, вашим родным и близким. Пусть над нашими головами всегда светит солнце. С Днем Великой Победы! - обратился к участникам митинга ветеран ВОВ Виктор Шигин.
Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
Присутствующие возложили цветы к памятнику героям-танкистам, братской могиле и памятнику Маршалу Баграмяну.
ИСТОЧНИК KP.RU