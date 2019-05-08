2019-05-08T15:32:11+03:00
Общество

Дубликат победного Красного знамени водрузили в Орле

По традиции, флаг подняли над домом №5 на площади Мира [фото]
Ольга СУПОНЕВА
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..Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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В Орле стартовали и продолжаются мероприятия, посвященные 74-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. По традиции, на дом №5 на площади Мира водрузили дубликат Красного знамени.

. Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

.Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Флаг именно над этим зданием ежегодно поднимают не зря. Именно здесь 5 августа 1943 года он взвился в честь освобождения Орла (тогда – дом №11 по ул. Московской). Водрузили его воины–разведчики Василий Образцов и Иван Санько.

. Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

.Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

После того, как флаг был поднят, в сквере Танкистов состоялся памятный митинг. Гостями его стали первые лица города и области, представители ведомств, духовенства, жители города и, главные герои события, ветераны.

. Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

.Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

- Миллионы наших солдат и гражданских лиц потеряли свои жизни. Вечная слава соотечественникам, которые погибли за независимость нашей Родины. Я думаю, что пройдут еще века, и народ будет помнить своих героев. Счастья вам, дорогие соотечественники, вашим родным и близким. Пусть над нашими головами всегда светит солнце. С Днем Великой Победы! - обратился к участникам митинга ветеран ВОВ Виктор Шигин.

. Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

.Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Присутствующие возложили цветы к памятнику героям-танкистам, братской могиле и памятнику Маршалу Баграмяну.

ИСТОЧНИК KP.RU

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