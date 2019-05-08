Два пьяных орловца устроили драку в гипермаркете

СЕГОДНЯ 15:17 2019-05-08T15:17:38+03:00

Один из дебоширов госпитализирован

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В Орле два нетрезвых горожанина учинили потасовку в гипермаркете. Драку пришлось разнимать правоохранителям.

Все случилось накануне, 7 мая, в Заводском районе города. Один из посетителей магазина стал цеплять другого, все переросло в конфликт и рукоприкладство. Персоналу пришлось нажимать тревожную кнопку. На помощь подоспели росгвардейцы.

- Инициатор конфликта, заметив людей в форме, попытался скрыться, но вскоре был остановлен силовиками. Оказалось, что задержанный 24-летний орловец ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности, - рассказали «КП» в пресс-службе регуправления Росгвардии.

Второго участника конфликта увезли на скорой. Он госпитализирован. С задержанным орловцем будет разбираться полиция.

ИСТОЧНИК KP.RU