2019-05-08T14:07:24+03:00
Общество

Синоптики: День Победы в Орле будет дождливым

Праздничные выходные выдадутся сырыми, но теплыми
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКОФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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По прогнозам метеорологов, День Победы в Орле будет дождливым. Да и в целом метеорологи говорят о сырой погоде на грядущие праздники.

Как сообщает Росгидрометцентр, 9 мая в Орле весь день пасмурно и дождливо. Ветер будет дуть с юго-востока со скоростью 5 м/с. Температура воздуха ночью составит +12 градусов, днем разогреется до +23.

В пятницу 10 мая снова пасмурно. Небольшой дождь, ветер южный, 3 м/с. Столбики термометров ночью доберутся до отметок в +12 днем в +20 градусов.

В субботу, 11 числа, облачно и небольшой дождь. Температура +10…+20, ветер будет дуть с запада со скоростью 5 м/с.

В воскресенье 12 мая облачность будет переменной, опять небольшой дождь. Станет прохладнее: в темное время суток +9, днем разогреется до +19. Ветер сменит направление на южное, скорость 1 м/с.

ИСТОЧНИК KP.RU

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