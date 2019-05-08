Стали известны имена лучших педагогов Орловщины

СЕГОДНЯ 12:59 2019-05-08T12:59:18+03:00

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Итоги регионального этапа конкурсов профессионального мастерства педагогов подвели в Орловской области. Заслуженные награды получили победители состязаний «Учитель года», «Воспитатель года», «Сердце отдаю детям» и «Педагогический дебют».

- По итогам испытаний, лучшим учителем Орловщины стал Сергей Шаров. Он преподает школьникам астрономию и информатику в 34-й гимназии областного центра. Воспитателем года стала Ольга Терехова, которая трудится в детском саду №90 города Орла. Звание лучшего педагога дополнительного образования получила Татьяна Козинова, педагог Центра детского творчества № 1 Орла, - рассказали «КП» в пресс-службе Правительства Орловской области.

В этом году свои силы в конкурсах профессионального мастерства попытало больше 70 человек из разных районов области. Лауреаты получили дипломы, призы и денежные премии.

ИСТОЧНИК KP.RU