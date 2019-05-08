В День Победы в Орле пройдет легкоатлетический пробег

СЕГОДНЯ 12:35 2019-05-08T12:56:18+03:00

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Завтра, 9 мая, в Орле пройдет легкоатлетический пробег. К участию в нем организаторы приглашают всех желающих с одной оговоркой.

Пробег начнется в 13.30 в центре города. Дистанции будут разными.

- В 13.30 стартует пробег на 600 м. Маршрут круговой, вокруг здания правительства Орловской области. В 13.40 с ул. Ленина стартуют спортсмены, выбравшие дистанцию в 1 км. Маршрут пройдет через улицы Максима Горького, Пионерскую, Салтыкова-Щедрина, финиш на площади Ленина. Дистанция в 2 км пройдет от площади Ленина по улицам Максима Горького, Красноармейской, Салтыкова-Щедрина, завершится на площади Ленина. Старт в 13.50. С 14.20 по этому же маршруту пройдет забег на 4 км, только в 2 круга, - рассказали «Комсомолке» в пресс-службе администрации Орла.

Отмечается, что «бегуны» должны быть не младше шести лет и иметь медицинский допуск. Лучшие получат призы и грамоты.

ИСТОЧНИК KP.RU