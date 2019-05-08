2019-05-08T11:57:12+03:00
Общество

Орловщина оказалась в аутсайдерах рейтинга регионов России с доступной средой

По данным Министерства труда, Орловская область - в числе регионов наименее приспособленных для людей с ограниченными возможностями здоровья
Ольга СУПОНЕВА
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Фото из архива "КП"Фото из архива "КП"Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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Министерство труда России опубликовало данные о доступности социальной инфраструктуры для людей с ограниченными возможностями здоровья в регионах страны. «КП» ознакомилась с ним, Орловская область оказалась в числе аутсайдеров списка.

Рейтинг составлялся на основе сведений о достижении тем или иным регионов показателей в реализации программы «Доступная среда». Специалисты Минтруда вывели средний коэффициент для каждой области. Он обозначает показатель доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения инфраструктуры.

В лидерах оказалась соседняя Липецкая область. В этом регионе показатель достиг отметки в 96,6. В числе регионов с наиболее доступной средой для людей с ограниченными физическими возможностями также Республика Коми (показатель 94), Республика Марий Эл (91,6), Ярославская область (91,6), а также Псковская область (91).

В аутсайдерах же Хакасия (показатель 28,1), Ивановская (29,7), Астраханская (38,2) и Орловская (46,3) области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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