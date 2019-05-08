В столкновении двух "Рено" под Орлом пострадали две женщины
На орловской трассе в столкновении двух легковушек пострадали две женщины. Дорогу не поделили две легковушки "Рено".
Случилось ДТП около двух часов дня на трассе М-2 "Крым"58-летний водитель ехал за рулем "Рено Симбол" со стороны Москвы в направлении Курска.
- В районе 381 км, на нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог, при повороте налево водитель не уступил дорогу и допустил столкновение с автомобилем "Рено Логан", который следовал во встречном направлении прямо, - описали ситуацию в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.
В итоге 49-летняя и 76-летняя женщины-пассажиры "Рено Логан" получили телесные повреждения.
ИСТОЧНИК KP.RU