В Орле просят откликнуться очевидцев ДТП с женщиной-пешеходом

СЕГОДНЯ 09:28 2019-05-08T09:28:35+03:00

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В Орле Госавтоинспекция просит откликнуться свидетелей дорожно-транспортного происшествия, в котором пострадала женщина. Пешеход попала под колеса отечественной легковушки «Лада Калина».

Все случилось 23 апреля нынешнего года примерно в 17 часов 20 минут. Водитель за рулем «Лады» при движении по улице 3-я Курская со стороны улицы 5-е Августа в направлении переулка Речной областного центра в районе дома № 56 по улице 3-я Курская допустил наезд на женщину, которая переходила проезжую часть.

- Всем, кто был очевидцем данного происшествия, обращаться по телефону 8-919-268-54-53 или в отдел полиции № 1 (Железнодорожный район) г.Орла по тел.: +7 (4862) 55-21-34, - обратились к орловцам в УГИБДД УМВД России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU