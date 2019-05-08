В орловской деревне спасатели отбили от огня два жилых дома, сарай и трактор

СЕГОДНЯ 09:23 2019-05-08T09:26:51+03:00

Полыхал рядом стоящая хозпостройка с тонной сена внутри

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В Ливенском районе Орловской области накануне, 7 мая, спасателям пришлось отбивать от огня два жилых дома, хозяйственную постройку и трактор с оборудованием. Пожар полыхал в рядом стоящем сарае с тонной сена внутри.

Все случилось в деревне Безодное. Сигнал о пожаре поступил ночью, в первом часу. Огнеборцы прибыли на место.

- В результате пожара хозпостройка выгорела по всей площади – 80 квадратных метров. В постройке выгорела одна тонна сена. Предполагаемая причина пожара – короткое замыкание электропроводки, - рассказали «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

Размер ущерба устанавливается, к счастью, обошлось безпострадавших.

ИСТОЧНИК KP.RU