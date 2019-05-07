Больше сотни орловцев обратилось в больницу после укусов клещами

СЕГОДНЯ 16:29 2019-05-07T16:29:58+03:00

В числе пострадавших от этих опасных насекомых 30 детей

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В медучреждения Орловской области после укусов клещами обратилось 117 человек. 30 из них – дети.

В регионе наблюдается активность этих опасных насекомых, зараженных боррелиями.

- По данным результатов лабораторных исследований клещей, снятых с людей, инфицированность боррелиями составила 16,2%, - сообщили в регуправлении Роспотребнадзора.

И хотя скверы и парки Орла и области обработали от клещей (и продолжают обрабатывать), от кровососущих никто не застрахован. Если вы заметили на себе клеща, то для исключения потенциального риска заражения инфекциями, удаленное насекомое рекомендуется сдать на исследование в микробиологическую лабораторию ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Орловской области». Адрес: г.Орел, ул.Карачевская, д.56«а» (телефон - 8(486) 2 77-09-36.

ИСТОЧНИК KP.RU