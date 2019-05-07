2019-05-07T16:29:58+03:00
Общество

Больше сотни орловцев обратилось в больницу после укусов клещами

В числе пострадавших от этих опасных насекомых 30 детей
Ольга СУПОНЕВА
Поделиться:
Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКОФото: Вячеслав КОВАЛЕНКОФото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

В медучреждения Орловской области после укусов клещами обратилось 117 человек. 30 из них – дети.

В регионе наблюдается активность этих опасных насекомых, зараженных боррелиями.

- По данным результатов лабораторных исследований клещей, снятых с людей, инфицированность боррелиями составила 16,2%, - сообщили в регуправлении Роспотребнадзора.

И хотя скверы и парки Орла и области обработали от клещей (и продолжают обрабатывать), от кровососущих никто не застрахован. Если вы заметили на себе клеща, то для исключения потенциального риска заражения инфекциями, удаленное насекомое рекомендуется сдать на исследование в микробиологическую лабораторию ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Орловской области». Адрес: г.Орел, ул.Карачевская, д.56«а» (телефон - 8(486) 2 77-09-36.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Орловцы смогут расплатиться за билеты на аттракционы картой
Проломившийся пешеходный мостик в Орле был возведен с нарушениями
О героях военного времени и сегодняшнего дня расскажет новая фотовыставка в Орле
«Азимут-2019» пройдет в Орле в середине мая
Пожар на 1-й Посадской в Орле потушили спасатели
Орловские ветераны принимают поздравления с Днем Победы
Под Орлом мотоциклист без прав и подшофе врезался во внедорожник
Опасные находки обезвредили орловские спасатели
В Ливнах "КАМАЗ" протаранил внедорожник
Сбербанк развивает услугу сурдоперевода
В Орловской области перезахоронили останки 112 советских воинов
Создание кампуса «Кадры для цифровой промышленности» на Орловщине обсудил Андрей Клычков с Михаилом Котюковым
На трассе под Орлом "ВАЗ" догнал "Рено"
Итоги отопительного сезона подвели в Орловской области
В Мценске молодой рецидивист обчистил чужой гараж
Сотрудники орловского УФСИН проявили себя в турнире по триатлону