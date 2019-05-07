Орловцы смогут расплатиться за билеты на аттракционы картой
В горпарке теперь есть безналичный расчет
.Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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Приобрести билеты на аттракционы в Городском парке орловцы теперь смогут с помощью банковской карты. В кассах горпарка появился безналичный расчет.
- Теперь не обязательно иметь с собой наличные, достаточно банковской пластиковой карты с любой доступной системой верификации, как контактной, так и без контактной. К оплате принимаются карты Visa, Mastercard, Мир, - сообщили в администрации ГПКиО Орла.
Покататься на аттракционах можно со среды по воскресенье с 10 утра до 22 часов вечера, а в понедельник и вторник с 13 часов до 21.00. В неблагоприятную погоду карусели не работают.
ИСТОЧНИК KP.RU