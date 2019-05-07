Проломившийся пешеходный мостик в Орле был возведен с нарушениями

СЕГОДНЯ 14:50 2019-05-07T14:53:08+03:00

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Пешеходный мостик в ландшафтном парке Дворянское Гнездо Орла должны отремонтировать в ближайшее время. Об этом сообщили в администрации города.

«КП» рассказывала читателям, что на днях прямо под горожанином провалились доски моста. Мужчина получил незначительные травмы, однако орловцы возмутились: на его месте могли бы оказаться пожилые люди или дети и кто знает, чем тогда обернулось бы ЧП.

Сегодня переправу осмотрели специалисты и как оказалось опорные брусья конструкции оказались недостаточно усилены.

- Мост отремонтируют по гарантии. ООО «Спецстроймонтаж» предстоит за собственные средства устранить выявленные нарушения. По словам представителя подрядчика, ремонт моста займет два дня. Уже сейчас на объекте производятся замеры, приобретается необходимый материал. Далее предстоит разобрать мостик до металлического каркаса, заново установить усиленные опорные балки и доски, - сообщили «КП» в пресс-службе администрации Орла.

Отметим, что горе-переправу построили в прошлом году по программе «Формирование комфортной городской среды». «КП» следит за ситуацией.

ИСТОЧНИК KP.RU