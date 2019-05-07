2019-05-07T14:14:23+03:00
Общество

О героях военного времени и сегодняшнего дня расскажет новая фотовыставка в Орле

Необычная экспозиция откроется 9 мая
Ольга СУПОНЕВА
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В Орле в День Победы откроется необычная фотовыставка под названием «Наши герои. Герои среди нас». Она расскажет о выдающихся орловцах: героях Советского Союза, и тех, кто и сейчас отважно выполняет свой долг перед отечеством.

Выставка расположится на двух площадках. Одна из них будет работать на бульваре Победы, другая на улице Ленина. Экспозиция на бульваре можно увидеть не только фотографии легендарных орловцев, но узнать об их героических подвигах, совершенных в годы Великой Отечественной войны.

Экспозиция на улице Ленина представит героев, которые живут сейчас в Орле.

- Все они по долгу службы сталкиваются с нестандартными ситуациями и чрезвычайными происшествиями, но могут найти выход из любой ситуации, принять грамотное решение и тем самым спасти жизни людей. Они без колебаний смотрят в лицо любой опасности: от охваченного огнем здания до вооруженного злоумышленника, - отметили в пресс-службе администрации Орла.

КОГДА, ГДЕ?

бульвар Победы, 9 мая с 9.20

ул. Ленина, 9 мая с 14.00

ИСТОЧНИК KP.RU

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