«Азимут-2019» пройдет в Орле в середине мая

СЕГОДНЯ 13:46 2019-05-07T13:46:31+03:00

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В Орле в середине мая пройдут соревнования по спортивному ориентированию «Азимут-2019». В этом году Орловщина вошла в число 74 регионов России, в которых пройдет состязание.

Площадкой для проведения «Азимута» станет Медведевский лес. По планам выбираться из леса по компасу будет больше чем полторы тысячи орловцев.

- Мандатная комиссия работает с 14 по 16 мая с 10.00-18.00 и 17 мая с 10.00-13.00 по адресу: г. Орёл ул. Маринченко 9-б, СШОР №10 (тел./факс (486-2) 33-56-24). Также комиссия будет работать в день соревнований 18 мая с 9.00 до 11.00 на месте старта, - сообщили в пресс-службе облправительства.

СПРАВКА «КП»

«Российский Азимут» является самым масштабным соревнованиям по спортивному ориентированию в мире, а также самым многочисленным. Впервые он был проведен в 2006 году, тогда участие в нем приняло больше 170 тысяч любителей активного отдыха и уже опытных мастеров этого вида спорта.

Во время соревнований участники с помощью карты и компаса находят определенные контрольные пункты, а главная задача – быстрее других добраться до финиша.

ИСТОЧНИК KP.RU