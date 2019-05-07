Пожар на 1-й Посадской в Орле потушили спасатели

СЕГОДНЯ 12:45 2019-05-07T12:45:48+03:00

В ЧП обошлось без пострадавших

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Накануне, ранним утром 6 мая, орловские спасатели боролись с пожаром на улице 1-й Посадской областного центра. В здании загорелись стройматериалы.

Сообщение о возгорании поступило огнеборцам в начале шестого утра.

- В результате пожара произошло загорание строительных материалов в помещении площадью десять квадратных метров на втором этаже. От термического воздействия образовался прогар в стене и чердачном перекрытии, помещение закопчено по всей площади, - рассказали «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

Эксперты устанавливают причину, по которой разбушевался огонь. В ЧП обошлось без пострадавших.

ИСТОЧНИК KP.RU