Пожар на 1-й Посадской в Орле потушили спасатели
Накануне, ранним утром 6 мая, орловские спасатели боролись с пожаром на улице 1-й Посадской областного центра. В здании загорелись стройматериалы.
Сообщение о возгорании поступило огнеборцам в начале шестого утра.
- В результате пожара произошло загорание строительных материалов в помещении площадью десять квадратных метров на втором этаже. От термического воздействия образовался прогар в стене и чердачном перекрытии, помещение закопчено по всей площади, - рассказали «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.
Эксперты устанавливают причину, по которой разбушевался огонь. В ЧП обошлось без пострадавших.
ИСТОЧНИК KP.RU