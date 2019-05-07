Орловские ветераны принимают поздравления с Днем Победы

СЕГОДНЯ 11:59 2019-05-07T12:01:05+03:00

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В понедельник, 6 мая, глава администрации Орла побывал в гостях у ветеранов Великой Отечественной войны Александра Даниловича Безкровного и Владимира Дмитриевича Тетерина.

- Посещать ветеранов нужно не только для того, чтобы поздравить, но и чтобы выслушать их проблемы — социальные, бытовые, коммунальные, а затем их решить, - подчеркнул Александр Муромский.

92-летний Александр Безкровный призвали в войска связи, когда ему было 14 лет. С ними он связал и всю свою последующую жизнь. Ветеран с гордостью показал главе города свои боевые медали.

Фото: пресс-служба администрации Орла

А вот 87-летний Владимир Тетерин, «Сын Полка», с сожалением поведал Александру Муромскому, что после войны потерял связь с однополчанами и ничего не знает об их судьбе.

- Во время Тегеранской конференции я и пять моих товарищей приглянулись сотрудникам Второй Ивановской высшей офицерской школы. Они охраняли наш детдом в городе Мары Туркменской ССР. Нас взяли «сынами полка» и вместе со школой мы участвовали в боях, летали на самолетах ТБ-2. А вот после войны нас судьба развела, - рассказал Владимир Тетерин.

Глава города пообещал ветерану обратиться к поисковым отрядам других регионов и узнать, как сложилась судьба пяти его друзей.

ИСТОЧНИК KP.RU