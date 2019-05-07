Под Орлом мотоциклист без прав и подшофе врезался во внедорожник

СЕГОДНЯ 11:38 2019-05-07T11:38:00+03:00

Молодой человек госпитализирован с травмами

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Накануне, 6 мая, под Орлом мотоциклист врезался во внедорожник. Молодой человек сел за руль двухколесного транспорта не имея права управления и в состоянии подшофе.

Авария случилась в поселке Стрелецкий Орловского района в седьмом часу вечера. 26-летний парень ехал за рулем мотоцикла "Стелс" по улице Школьной со стороны дороги "Орел-Знаменское".

- В районе дома № 28 он допустил столкновение с автомобилем "Ниссан Х-TRAIL", который двигался во встречном направлении, - описали ситуацию в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

Горе-байкер госпитализирован с травмами.

ИСТОЧНИК KP.RU