Под Орлом мотоциклист без прав и подшофе врезался во внедорожник
Молодой человек госпитализирован с травмами
Фото: УГИБДД по Орловской области
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Накануне, 6 мая, под Орлом мотоциклист врезался во внедорожник. Молодой человек сел за руль двухколесного транспорта не имея права управления и в состоянии подшофе.
Авария случилась в поселке Стрелецкий Орловского района в седьмом часу вечера. 26-летний парень ехал за рулем мотоцикла "Стелс" по улице Школьной со стороны дороги "Орел-Знаменское".
- В районе дома № 28 он допустил столкновение с автомобилем "Ниссан Х-TRAIL", который двигался во встречном направлении, - описали ситуацию в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.
Горе-байкер госпитализирован с травмами.
ИСТОЧНИК KP.RU