Опасные находки обезвредили орловские спасатели

СЕГОДНЯ 11:30 2019-05-07T11:30:30+03:00

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В Орловской области эхо войны не смолкает: с началом полевых работа спасателям ежедневно приходится обезвреживать снаряды тех времен. Так, за минувшие сутки, сотрудники спецгруппы уничтожили больше 300 взрывоопасных предметов.

Работали 6 мая специалисты в Болховском районе области.

- Около села Городище были изъяты и обезврежены 55 артиллерийских снарядов калибра 76 мм, одиннадцать снарядов калибра 45 мм, четыре гранаты Ф-1, две гранаты М-24, 122 гранаты РГД и 105 взрывателей к ним, 46 минометных мин калибра 82 мм, две противопехотные мины СМ-35, две противотанковые мины ТМ-35, один килограмм тротила, - сообщили «Комсомолке» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

Спасатели напоминают: боеприпасы времен ВОВ несут опасность. Если вы обнаружили снаряд, сообщите об этом в Службу спасения по телефонам 01, 101 или в полицию по телефонам 02, 102.

ИСТОЧНИК KP.RU