2019-05-07T10:36:45+03:00
Происшествия

В Ливнах "КАМАЗ" протаранил внедорожник

Оба водителя пострадали
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: УГИБДД по Орловской областиФото: УГИБДД по Орловской области
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В городе Ливны Орловской области грузовик "КАМАЗ" протаранил внедорожник "Тойота" не перекрестке. Оба водителя пострадали.

Авария случилась примерно в три часа дня, накануне, 6 мая. 60-летний мужчина вел грузовик по улице Мира райцентра, в сторону улицы Денисова.

- На регулируемом перекрестке при повороте налево по зеленому сигналу светофора он не уступил дорогу автомобилю "Тойота" и допустил с ним столкновение. В результате ДТП водитель автомобиля "Тойота"получил телесные повреждения, госпитализирован, - сообщили "Комсомолке" в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

Позже в районную больницу обратился и водитель "КАМАЗА". Ему назначено амбулаторное лечение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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