В Орловской области перезахоронили останки 112 советских воинов

СЕГОДНЯ 10:15 2019-05-07T10:16:28+03:00

Имя одного бойца, который теперь обрел покой на Кривцовском мемориале, удалось установить

Изменить размер текста: A A

В понедельник, 6 мая, в Болховском районе на Кривцовском мемориале состоялся митинг и торжественное перезахоронение останков советских бойцов, найденных поисковиками во время весенней «Вахты Памяти-2019».

В мероприятии приняли участия ветераны, поисковики, сотрудники регионального Следственного Комитета, кадеты, представители областной и районной власти.

Фото: пресс-служба Губернатора Орловской области

Собравшиеся почтили память погибших бойцов минутой молчания. После молебна, проведенного митрополитом Тихоном, останки воинов перезахоронили с воинскими почестями.

Фото: пресс-служба Губернатора Орловской области

В ходе «Вахты Памяти-2019» установлено имя одного бойца. Это рядовой Семен Жерновой, уроженец деревни Белый хутор Краснодарского края. Также в этот день были захоронены останки красноармейца Александра Тарасова, уроженца Болховского района, погибшего в Тверской области.

- Наш с вами священный долг – найти и с почестями предать земле останки всех советских воинов, - подчеркнул Николай Злобин, зампред Правительства Орловской области по развитию инфраструктуры.

ИСТОЧНИК KP.RU