2019-05-07T10:09:16+03:00
Общество

Создание кампуса «Кадры для цифровой промышленности» на Орловщине обсудил Андрей Клычков с Михаилом Котюковым

Состоялась рабочая встреча главы региона с Министром науки и высшего образования России
Ольга СУПОНЕВА
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Губернатор Орловской области Андрей Клычков встретился с Министром науки и высшего образования России Михаилом Котюковым. Встреча состоялась в Москве.

Главной темой для обсуждения стало создание в Орловской области «Многопрофильного многофункционального кампуса «Кадры для цифровой промышленности». Целью функционирования его будет являться обучение по уникальным программам и выпуск кадров для востребованных «цифровых» специальностей как для орловских предприятий, так и для регионов ЦФО.

- Стороны обсудили основные механизмы участия Орловского государственного университета им. И.С. Тургенева в конкурсных процедурах, проводимых в рамках Федеральных проектов, входящих в НП «Образование», НП «Цифровая экономика» и НП «Наука». Предполагается, что первый этап пилотного проекта стартует уже летом 2019 года с набором на обучение 300 орловских победителей школьных олимпиад, учащихся колледжей и студентов, - рассказали «КП» в пресс-службе Правительства Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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