На трассе под Орлом "ВАЗ" догнал "Рено"

СЕГОДНЯ 10:01 2019-05-07T10:01:49+03:00

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В понедельник, 6 мая, на орловской трассе произошло ДТП с участием двух легковушек. Отечественный "ВАЗ" догнал "Рено".

Авария случилась в десятом часу утра на участке трассы М-2 "Крым". Водитель на "ВАЗе" ехал со стороны Курска в сторону Москвы.

- В районе 375 км он допустил столкновение с автомобилем "Рено", который двигался в попутном направлении. В результате ДТП телесные повреждения получила пассажирка автомобиля ВАЗ, ей назначено амбулаторное лечение, - рассказали "КП" в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU