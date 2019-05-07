На трассе под Орлом "ВАЗ" догнал "Рено"
Пассажир отечественной легковушки получила травмы
Фото с места происшествия предоставлено региональным УГИБДД
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В понедельник, 6 мая, на орловской трассе произошло ДТП с участием двух легковушек. Отечественный "ВАЗ" догнал "Рено".
Авария случилась в десятом часу утра на участке трассы М-2 "Крым". Водитель на "ВАЗе" ехал со стороны Курска в сторону Москвы.
- В районе 375 км он допустил столкновение с автомобилем "Рено", который двигался в попутном направлении. В результате ДТП телесные повреждения получила пассажирка автомобиля ВАЗ, ей назначено амбулаторное лечение, - рассказали "КП" в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.
ИСТОЧНИК KP.RU