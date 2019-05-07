2019-05-07T09:41:53+03:00
Общество

Итоги отопительного сезона подвели в Орловской области

В скором времени стартует подготовка к сезону теплых труб 2019-2020
Ольга СУПОНЕВА
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Отопительный сезон прошел на Орловщине в штатном режимеОтопительный сезон прошел на Орловщине в штатном режимеФото: Ольга СУПОНЕВА
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В Орле на аппаратном совещании областного Правительства подвели итоги завершившегося отопительного сезона 2018-2019. В этот раз он прошел в штатном режиме.

- Паспорта готовности получили все 28 муниципальных образований. В течение всего осенне-зимнего сезона проводился ежедневный мониторинг прохождения отопительного периода на территории муниципальных образований региона. Особое внимание уделялось обеспечению топливно-энергетическими ресурсами объектов социальной сферы, в число которых вошли детские сады, школы, больницы, фельдшерско-акушерские пункты, - отметили в пресс-службе Правительства Орловской области.

В скором времени стартует подготовка к сезону теплых труб 2019-2020. К осени предстоит подготовить жилищный фонд (а это больше четырех с половиной тысяч домов), больше тысячи источников теплоснабжения, тепловые сети, водопроводные и канализационные. По планам, будет заменен 21 километр теплосетей, которые свое отработали.

ИСТОЧНИК KP.RU

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