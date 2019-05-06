2019-05-06T17:09:01+03:00
Происшествия

В Мценске молодой рецидивист обчистил чужой гараж

Унес колеса и аккумулятор
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: архив "КП"Фото: архив "КП"
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В Мценском районе Орловской области молодой человек попался на краже из чужого гаража. Возбуждено уголовное дело.

В полицию за помощью обратилась местная жительница. Она рассказала, что из принадлежащего ей гаража пропали автомобильные колеса и аккумулятор. Как оказалось, дверь была не заперта.

- В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили и задержали местного жителя подозреваемого в хищении. Ранее гражданин привлекался к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений, - рассказали «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Дело завели по статье «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU

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