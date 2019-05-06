В Мценске молодой рецидивист обчистил чужой гараж
В Мценском районе Орловской области молодой человек попался на краже из чужого гаража. Возбуждено уголовное дело.
В полицию за помощью обратилась местная жительница. Она рассказала, что из принадлежащего ей гаража пропали автомобильные колеса и аккумулятор. Как оказалось, дверь была не заперта.
- В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили и задержали местного жителя подозреваемого в хищении. Ранее гражданин привлекался к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений, - рассказали «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.
Дело завели по статье «Кража».
ИСТОЧНИК KP.RU