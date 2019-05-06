Сотрудники орловского УФСИН проявили себя в турнире по триатлону
Орловская команда УФСИН приняла участие в турнире по триатлону.
Соревнования прошли в Москве на базе ОСН «Сатурн» и были приурочены к 27-й годовщине со дня образования отдела специального назначения и 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
Всего в состязаниях приняли участие 20 команд из отделов спецназначения территориальных органов ФСИН России и спецподразделений МВД.
Команды показали свое профессиональное мастерство в преодолении специальной полосы препятствий, выполнении высотно-стрелковых заданий с штурмом здания.
По итогам всех испытаний бойцы из отряда «Ягуар» УФСИН России по Орловской области заняли второе место, уступив только команде столичного СОБРа.
ИСТОЧНИК KP.RU