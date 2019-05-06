2019-05-06T15:47:38+03:00
Общество

Власти Орла: "Последствия аварии на трубопроводе устранят до вечера"

Восстановительные работы продолжаются
Ольга СУПОНЕВА
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Повреждения планируется устранить сегодня до 18.00Повреждения планируется устранить сегодня до 18.00Фото: Ольга СУПОНЕВА
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Вода в дома жителей Заводского района Орла должна вернуться сегодня вечером. Об этом сообщили в городской администрации.

После аварии на магистральном трубопроводе сотни горожан остались без воды. Течь на стыке труб была обнаружена сегодня в первой половине дня в районе дома №6 по Кромскому шоссе. Сейчас тут продолжаются восстановительные работы.

- Глава администрации Орла Александр Муромский провел оперативное совещание, на котором всем ответственным органам были розданы поручения для оперативного решения проблемы. Повреждения планируется устранить сегодня до 18.00. Восстановление рабочего давления в системе водоснабжения произойдет к 20.00-21.00, -рассказали в пресс-службе мэрии Орла.

ИСТОЧНИК KP.RU

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