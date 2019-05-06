В Орле мужчина побил стекла в трамвае

СЕГОДНЯ 15:14 2019-05-06T15:14:53+03:00

47-летнему дебоширу не понравилось, что транспорт остановился в неположенном месте

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В Орле местный мужчина побил стекла в трамвае. Ему не понравилось, что транспорт остановился в неположенном месте.

Все случилось в выходной день 4 мая на Привокзальной площади. 47-летний дебошир настолько разозлился на неправильную остановку, что вдобавок «обложил» матом кондуктора и пассажиров.

Как сообщили «КП» в пресс-службе регуправления Росгвардии, утихомиривать буйного мужчину пришлось правоохранителям.

ИСТОЧНИК KP.RU