В Орле мужчина побил стекла в трамвае
47-летнему дебоширу не понравилось, что транспорт остановился в неположенном месте
Фото: архив "КП"
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В Орле местный мужчина побил стекла в трамвае. Ему не понравилось, что транспорт остановился в неположенном месте.
Все случилось в выходной день 4 мая на Привокзальной площади. 47-летний дебошир настолько разозлился на неправильную остановку, что вдобавок «обложил» матом кондуктора и пассажиров.
Как сообщили «КП» в пресс-службе регуправления Росгвардии, утихомиривать буйного мужчину пришлось правоохранителям.
ИСТОЧНИК KP.RU