2019-05-06T15:14:53+03:00
Происшествия

В Орле мужчина побил стекла в трамвае

47-летнему дебоширу не понравилось, что транспорт остановился в неположенном месте
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: архив "КП"Фото: архив "КП"
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В Орле местный мужчина побил стекла в трамвае. Ему не понравилось, что транспорт остановился в неположенном месте.

Все случилось в выходной день 4 мая на Привокзальной площади. 47-летний дебошир настолько разозлился на неправильную остановку, что вдобавок «обложил» матом кондуктора и пассажиров.

Как сообщили «КП» в пресс-службе регуправления Росгвардии, утихомиривать буйного мужчину пришлось правоохранителям.

ИСТОЧНИК KP.RU

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