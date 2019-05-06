2019-05-06T15:04:01+03:00
Происшествия

Склад с этиловым спиртом «накрыли» орловские полицейские

Изъято больше 76 тысяч литров незаконно хранившегося продукта
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: пресс-служба УМВД России по Орловской областиФото: пресс-служба УМВД России по Орловской области
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В Орловской области полицейские «накрыли» склад с незаконно хранящимся здесь этиловым спиртом. Изъято больше 76 тысяч литров продукции.

- В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники УЭБ и ПК регионального УМВД обнаружили и изъяли на складе, расположенном на территории неработающего завода в городе Орле, более 3,5 тысяч пластиковых канистр со спиртосодержащей жидкостью объемом более 76 тысяч литров. Предприятие в настоящее время не работает и не имеет лицензии на хранение и изготовление алкогольной продукции, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Следователи возбудили уголовное дело «Хранение этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии в случаях, если такая лицензия обязательна, совершенные в особо крупном размере». Как пояснили в ведомстве, информацию о случившемся передали представителям Росалкогольрегулирования, которые прибыли в Орел.

ИСТОЧНИК KP.RU

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