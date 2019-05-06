2019-05-06T13:28:38+03:00
Общество

Центр Орла в День Победы превратится в вернисаж

На городских улицах разместят картины
Ольга СУПОНЕВА
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Центр Орла в День Победы превратится в вернисаж. Картины, посвященные Великой Отечественной войне, разместят на городских улицах.

- На тематических площадках у гостиницы «Салют», пешеходной зоне ул. Ленина, у кинотеатра «Победа» и торгового центра «Малиновая вода», на площади перед Многофункциональным центром (МФЦ) и на Ленинском (Александровском) мосту будут организованы интерактивные площадки, на которых учащиеся художественных школ и художественных отделений школ искусств города, мастера и ремесленники разместят выставки своих работ, - рассказали «КП» в пресс-службе администрации Орла.

Еще одной частью большой выставки станет улица Ленина. Здесь по центре разместят конструкции с работами учеников художественных школ города и картинами орловских художников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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