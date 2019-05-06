Орловцы стали участниками велопробега «Дорога Победы»

СЕГОДНЯ 13:08 2019-05-06T13:11:22+03:00

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В преддверии Дня Победы в Орловской области состоялся велопробег под названием «Дорога Победы», объединивший в себе больше жителей региона. Маршрут традиционной акции прошел в этот раз по Орловскому району, а и точнее по его памятным местам, связанным с событиями Великой Отечественной войны.

Участники патриотической акции на каждом памятном месте почтили память погибших минутой молчания и возложили цветы к подножию памятников.

Фото: orlr.ru

Например, в селе Путимец более 200 жителей села и окрестных деревень ушли на фронт, и лишь 33 из них вернулись домой. В октябре 1941 года село было оккупировано немцами. Спустя 22 месяца, в ходе ожесточенного пятидневного боя, Путимец был освобожден войсками 137-ой стрелковой дивизии. 44 солдата, павших в боях за Путимец, захоронены в братской могиле.

Фото: orlr.ru

- Для некоторых любителей велоспорта, кто принимает участие в велопробеге «Дорога Победы» в Орловском районе уже не в первый раз, маршрут был посильным, кому-то из новичков показался сложным. Но, несмотря на непогоду, настроение у всех было бодрое. Каждый поставил в этом велопробеге личный рекорд. Среди участников были те, кто приехал семьей, с друзьями, с коллегами, - поделились с "КП" в администрации Орловского района.

ИСТОЧНИК KP.RU