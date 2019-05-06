2019-05-06T12:15:55+03:00
Общество

В Орле на Дворянке под пешеходом провалился мост

Горожане возмущены, ведь переправу возвели совсем недавно
Наталья Меркулова
Поделиться:
Фото: vk.com/vostepanenkoФото: vk.com/vostepanenkoФото: соцсети
Изменить размер текста:

В Орловском парке Дворянское гнездо буквально под ногами пешеходов провалились доски моста. Чудом обошлось без серьезных травм, однако горожане возмущены: переправу возвели совсем недавно, а качество работы налицо.

ЧП случилось в воскресенье 5 мая.

- Сегодня человек провалился на мосту сразу двумя ногами, по счастливой случайности это был взрослый крепкий мужик, который отделался лишь парой ушибов и царапиной, но на его месте мог оказаться ребёнок, беременная девушка, пожилая пара, - рассказали «КП» очевидцы.

Раньше в этом месте был старый мостик. В рамках ремонта парка по программе «Формирование комфортной городской среды» его заменили новым, который и провалился вчера.

Что касается ремонта в Дворянском гнезде, то он вызывал нарекания не раз: как у самих горожан, так и у чиновников.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Городская среда в Орле»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Мценске молодой рецидивист обчистил чужой гараж
Сотрудники орловского УФСИН проявили себя в турнире по триатлону
Власти Орла: "Последствия аварии на трубопроводе устранят до вечера"
В Орле мужчина побил стекла в трамвае
Склад с этиловым спиртом «накрыли» орловские полицейские
Сбербанк продлил на два месяца действие минимальных ставок по «Потребительскому кредиту без обеспечения»
Заводской район Орла остался без воды
Центр Орла в День Победы превратится в вернисаж
Орловцы стали участниками велопробега «Дорога Победы»
В центре Орла велосипедист сбил пешехода
В Орле станцуют «Танго военных лет»
Под Орлом сгорела баня
На орловской дороге опрокинулся скутер
В Орле спасатели сняли с крыши мужчину
В Орловской области 46 пьяных водителей поймали госавтоинспекторы
В Орле иномарка сбила девочку-подростка
Танцоры из десяти регионов России поборолись в Орле за "Кубок Платинум"
Больше полусотни ДТП зарегистрировано за майские выходные на Орловщине
Орловские футболисты проиграли «Торпедо»
Новая неделя в Орле обещает быть дождливой
Орловцы присоединились к экологическому челленджу #TrashTag