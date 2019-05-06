В Орле на Дворянке под пешеходом провалился мост

СЕГОДНЯ 12:15 2019-05-06T12:15:55+03:00

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В Орловском парке Дворянское гнездо буквально под ногами пешеходов провалились доски моста. Чудом обошлось без серьезных травм, однако горожане возмущены: переправу возвели совсем недавно, а качество работы налицо.

ЧП случилось в воскресенье 5 мая.

- Сегодня человек провалился на мосту сразу двумя ногами, по счастливой случайности это был взрослый крепкий мужик, который отделался лишь парой ушибов и царапиной, но на его месте мог оказаться ребёнок, беременная девушка, пожилая пара, - рассказали «КП» очевидцы.

Раньше в этом месте был старый мостик. В рамках ремонта парка по программе «Формирование комфортной городской среды» его заменили новым, который и провалился вчера.

Что касается ремонта в Дворянском гнезде, то он вызывал нарекания не раз: как у самих горожан, так и у чиновников.

ИСТОЧНИК KP.RU