2019-05-06T11:04:58+03:00
Происшествия

Под Орлом сгорела баня

Пламя разбушевалось из-за нарушения правил пожарной безопасности
Ольга СУПОНЕВА
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..Фото: Ольга СУПОНЕВА
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В субботу, 4 мая, орловские спасатели тушили пожар в бане под Орлом. Пламя охватило постройку из-за нарушения правил пожарной безопасности при использовании печи.

Сигнал о возгорании поступил спасателям около восьми часов утра. Как оказалось, полыхает постройка в поселке Ново-Образцово Орловского района.

- В результате пожара помещения бани выгорели на площади 24 квадратных метра, кровля выгорела на такой же площади. Размер ущерба устанавливается, пострадавших нет, - сообщили «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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