Под Орлом сгорела баня
Пламя разбушевалось из-за нарушения правил пожарной безопасности
.Фото: Ольга СУПОНЕВА
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В субботу, 4 мая, орловские спасатели тушили пожар в бане под Орлом. Пламя охватило постройку из-за нарушения правил пожарной безопасности при использовании печи.
Сигнал о возгорании поступил спасателям около восьми часов утра. Как оказалось, полыхает постройка в поселке Ново-Образцово Орловского района.
- В результате пожара помещения бани выгорели на площади 24 квадратных метра, кровля выгорела на такой же площади. Размер ущерба устанавливается, пострадавших нет, - сообщили «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.
ИСТОЧНИК KP.RU