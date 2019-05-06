2019-05-06T10:54:59+03:00
Происшествия

На орловской дороге опрокинулся скутер

56-летний водитель получил травмы
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: отдел пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской областиФото: отдел пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области
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В Орловской области в ДТП попал водитель скутера. 56-летний мужчина опрокинулся на своем двухколесном транспорте.

Авария случилась в праздничные выходные. Вечером 2-го мая водитель ехал со стороны города Новосиль в сторону деревни Жилино Мценского района по дороге «Корсаково-Войново-Жилино».

- Водитель не выбрал безопасную скорость движения и допустил опрокидывание на левую по ходу движения обочину. В результате ДТП водитель скутера получил телесные повреждения, каретой скорой помощи доставлен в Мценскую районную больницу, - рассказали «Комсомолке» в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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