На орловской дороге опрокинулся скутер
56-летний водитель получил травмы
Фото: отдел пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области
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В Орловской области в ДТП попал водитель скутера. 56-летний мужчина опрокинулся на своем двухколесном транспорте.
Авария случилась в праздничные выходные. Вечером 2-го мая водитель ехал со стороны города Новосиль в сторону деревни Жилино Мценского района по дороге «Корсаково-Войново-Жилино».
- Водитель не выбрал безопасную скорость движения и допустил опрокидывание на левую по ходу движения обочину. В результате ДТП водитель скутера получил телесные повреждения, каретой скорой помощи доставлен в Мценскую районную больницу, - рассказали «Комсомолке» в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.
ИСТОЧНИК KP.RU