В Орле спасатели сняли с крыши мужчину
Ему стало плохо во время работы
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В Орле спасатели сняли с крыши здания мужчину. Ему стало плохо во время работы.
Как стало известно «КП», 39-летний мужчина выполнял кровельные работы в здании на улице Ливенской, 68. В одиннадцатом часу утра он почувствовал себя дурно.
- Сотрудники областной поисково-спасательной службы сняли с кровли здания мужчину и передали врачам скорой медицинской помощи, - сообщили «Комсомолке» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.
ИСТОЧНИК KP.RU