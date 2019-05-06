В Орле спасатели сняли с крыши мужчину

СЕГОДНЯ 10:48 2019-05-06T10:48:40+03:00

Ему стало плохо во время работы

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В Орле спасатели сняли с крыши здания мужчину. Ему стало плохо во время работы.

Как стало известно «КП», 39-летний мужчина выполнял кровельные работы в здании на улице Ливенской, 68. В одиннадцатом часу утра он почувствовал себя дурно.

- Сотрудники областной поисково-спасательной службы сняли с кровли здания мужчину и передали врачам скорой медицинской помощи, - сообщили «Комсомолке» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU