В Орловской области 46 пьяных водителей поймали госавтоинспекторы

СЕГОДНЯ 10:31 2019-05-06T10:31:05+03:00

Трое из них сели за руль в состоянии подшофе не в первый раз

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В Орловской области за прошлую неделю, с 29 апреля по 5 мая, стражи дорожного правопорядка в рейдах выявили 46 нетрезвых водителей. Трое из них сели за руль в состоянии подшофе уже не в первый раз.

- Из 46 водителей 28 управляли транспортными средствами в состоянии опьянения, 3 водителя допустили данное правонарушение повторно и 15 - отказались проходить освидетельствование, - прокомментировали «Комсомолке» итоги рейдов в региональном УГИБДД.

За пьяное вождение предусмотрено лишение права управления транспортным средством на срок от полутора до трех лет, а также штраф в размере 30 тысяч рублей. Повторное же управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения влечет уголовную ответственность с возможностью лишения свободы на срок до двух лет либо штраф от 200 до 300 тысяч рублей, либо обязательные работы на срок до 480 часов.

ИСТОЧНИК KP.RU