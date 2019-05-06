В Орле иномарка сбила девочку-подростка

СЕГОДНЯ 10:12 2019-05-06T10:12:26+03:00

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В Орле в воскресенье, 5 мая, произошло ДТП с участием несовершеннолетнего пешехода. Легковая иномарка сбила девочку.

Все случилось в седьмом часу вечера. 45-летний водитель ехал за рулем «КИА» во внутридворовой территории дома №4 на бульваре Молодежи.

- Произошел наезд на девочку-пешехода 2009 года рождения. В результате ДТП ребенок получил телесные повреждения, скорой медицинской помощью доставлен в ДОКБ, после оказания помощи отпущен на амбулаторное лечение, - рассказали «КП» в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

Всего за минувшие выходные, 1-5 мая, госавтоинспекторы зарегистрировали 58 дорожно-транспортных происшествий. В них покалечились 8 человек, 1 погиб.

ИСТОЧНИК KP.RU