Танцоры из десяти регионов России поборолись в Орле за "Кубок Платинум"

СЕГОДНЯ 09:57 2019-05-06T10:06:08+03:00

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В четверг, 2 мая, в Конгресс-холе ТМК «ГРИНН» прошел Межрегиональный турнир по танцевальному спорту «Кубок Платинум-2019». В этом году за кубок боролись 500 танцевальных пар в возрасте от пяти лет из Москвы, Рязани, Калуги, Тулы, Курска, Брянска, Смоленска, Воронежа, Белгорода, Орла и Мценска.

- В рамках соревнований участники исполнили танцы из европейской и латиноамериканской программы: вальс, самба, ча-ча-ча, квикстеп и джайв, - рассказал «КП» Михаил Гавдис, руководитель танцевальной студии Platinum.

По результатам турнира «Кубок Платинум-2019» в категории Юниоры 2+1 выиграли Олег Александров и Елизавета Дюбочкина (Орел) и Максим Кучин и Анна Громова (Москва) в категории 8-11 лет.

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Кроме того, в рамках турнира прошло Открытое Первенство Орловского района по танцевальному спорту.

ИСТОЧНИК KP.RU