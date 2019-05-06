Больше полусотни ДТП зарегистрировано за майские выходные на Орловщине
В них 8 человек получили травмы, 1 погиб
Фото: архив "КП"
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В Орловской области за минувшие выходные, 1-5 мая, госавтоинспекторы зарегистрировали 58 дорожно-транспортных происшествий. В них покалечились 8 человек, 1 погиб.
Так, поздним вечером субботы, 4 мая, на автодороге «Сосково-Волчьи Ямы-Красное Знамя» в Дмитровском районе неустановленный водитель, управляя неустановленным транспортным средством, допустил наезд на неустановленного пешехода.
- В результате наезда пешеход скончался на месте ДТП, - сообщили «КП» в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.
ИСТОЧНИК KP.RU
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