2019-05-06T15:06:48+03:00
Спорт

Орловские футболисты проиграли «Торпедо»

4 мая ФК «Орёл» провёл выездной матч в Волжском
Вячеслав КОВАЛЕНКО
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..Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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Орловские футболисты проиграли «Торпедо». 4 мая ФК «Орёл» провёл выездной матч в Волжском .

После уверенной домашней победы многие болельщики рассчитывали на удачный исход выездной игры. Однако, сразу несколько опытных футболистов из костяка команды не смогли поехать.

Волжане забили уже на 10 минуте первого тайма, «орлы» почти сразу смогли отыграться после точного удара Щербакова. В концовке первого тайма хозяева забили второй мяч и вышли вперёд.

Второй тайм выдался богатым на голы, вначале игроки «Торпедо» трижды огорчили вратаря Александрина и счёт стал разгромным - 5:1. Но орловская команда показала характер и за 14 минут Лукша и дважды Николаев забивают в ответ.

Голевая перестрелка завершается 5:4, первое поражение «орлов», но кто скажет, что у ребят нет характера и воли к победе?!

Следующий матч наша футбольная команда проведёт 11 мая в Смоленске с ФК «Красный - СГАФКСТ».

ИСТОЧНИК KP.RU

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