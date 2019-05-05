2019-05-05T11:57:19+03:00
Общество

Новая неделя в Орле обещает быть дождливой

Температура будет варьироваться от +10 до +25
Ольга СУПОНЕВА
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Одевайтесь по погоде!Одевайтесь по погоде!Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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Новая рабочая неделя, которая из-за праздников вновь будет короткой, в Орле обозначится дождями. При этом, синоптики обещают, что будет достаточно тепло.

Как сообщает Росгидрометцентр, в понедельник 6 мая в ночное время +10 днем до +24. Переменная облачность, без осадков. Ветер южный, 5 м/с.

Во вторник, 7 числа, в темное время суток термометры покажут +11, днем разогреется до +25. Переменная облачность, небольшой дождь. Ветер южный, 4 м/с.

В среду 8 мая снова дождливо, пасмурно. Будет чуть прохладнее: +13…+19. Ветер сохранит направление, скорость 3 м/с.

В День Победы 9 мая небо будет то ясным, то затянутым тучами. Ожидается небольшой дождь. Разогреется от +10 до +19. Ветер восточный, 3 м/с.

Пятница, 10 числа, снова будет сырой. Небольшой дождь и переменная облачность, температура ночью +10, днем до +21. Ветер северный, 1 м/с.

ИСТОЧНИК KP.RU

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