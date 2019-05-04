Орловцы присоединились к экологическому челленджу #TrashTag

СЕГОДНЯ 12:16 2019-05-04T12:16:25+03:00

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В субботу, 4 мая, в Орле прошел экологический челлендж #TrashTag. Волонтеры, активисты и просто неравнодушные горожане вышли на очистку берега Оки в районе «Новой Ботаники». Как сообщили «КП» организаторы, эта территория была выбрана с помощью народного голосования в соцсетях.

- В майские праздники все отдыхают на природе, но не каждый доносит отходы от своего празднества до мусорного контейнера. А ведь жизнь после 4 мая не заканчиваются! Поэтому мы запустили этот челлендж и предложили участникам акции делать фото «до» и «после», ставить теги #trashtag и #trashtag_orel и показывать всем, что наш город может быть чистым! - пояснили «КП» организаторы.

Уборка продлилась около двух часов. За это время вывезено около 150 кубометров мусора.

ИСТОЧНИК KP.RU