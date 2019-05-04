Орловцев приглашают на гала-концерт русского народного танца

СЕГОДНЯ 12:04 2019-05-04T12:04:38+03:00

Для зрителей выступят лучшие хореографические коллективы из Орла и соседних регионов

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В воскресенье, 5 мая, во Дворце пионеров и школьников имени Гагарина состоится Гала-концерт Межрегионального конкурса русского народного танца «Русские узоры».

- Орловский областной центр народного творчества проводил конкурс с марта по апрель 2019 года. Его главная цель - сохранение региональных традиций русского народного танца, а также выявление новых имен талантливых хореографов и исполнителей, - рассказали «КП» организаторы.

Лучшие хореографические коллективы и солисты блеснут своим исполнительским мастерством в Гала-концерте и на языке движений расскажут о красоте русского танца.

Вход свободный

КОГДА? ГДЕ?

5 мая в 13:00

ул. Салтыкова-Щедрина, 31

ИСТОЧНИК KP.RU