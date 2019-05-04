Орловцев приглашают на гала-концерт русского народного танца
В воскресенье, 5 мая, во Дворце пионеров и школьников имени Гагарина состоится Гала-концерт Межрегионального конкурса русского народного танца «Русские узоры».
- Орловский областной центр народного творчества проводил конкурс с марта по апрель 2019 года. Его главная цель - сохранение региональных традиций русского народного танца, а также выявление новых имен талантливых хореографов и исполнителей, - рассказали «КП» организаторы.
Лучшие хореографические коллективы и солисты блеснут своим исполнительским мастерством в Гала-концерте и на языке движений расскажут о красоте русского танца.
Вход свободный
КОГДА? ГДЕ?
5 мая в 13:00
ул. Салтыкова-Щедрина, 31
ИСТОЧНИК KP.RU