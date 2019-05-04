Орловским родителям напомнили об ответственности за недосмотр за детьми

СЕГОДНЯ 11:52 2019-05-04T11:52:18+03:00

С наступлением теплого времени года возросло количество несчастных случаев с участием несовершеннолетних

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С наступлением теплого времени года резко возросло количество несчастных случаев с участием несовершеннолетних

Как отмечает Следственное управление Следственного комитета РФ по Орловской области, особо остро стоит проблема выпадения оставленных без присмотра малолетних детей из окон домов.

- Отсутствие необходимого контроля за ребенком может повлечь за собой привлечение родителей к административной ответственности по статье 5.35 КоАП РФ или к уголовной – по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), статье 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности), - рассказала «КП» Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области.

Напомним, в апреле 2019 года был вынесен обвинительный приговор в отношении жительницы Ливен, признанной виновной в причинение смерти по неосторожности. Следователи поясняют, женщина оставила ребенка одного в комнате. В результате он выпал из окна и от полученных травм скончался.

ИСТОЧНИК KP.RU