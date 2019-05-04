Особый противопожарный режим введен в 6 районах Орловской области

СЕГОДНЯ 11:15 2019-05-04T11:15:29+03:00

В том числе и в самом областном центре

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В Орловской области введен особый противопожарный режим. Он действует на территории 6 районов области, в том числе и в самом областном центре.

Как пояснили в региональном МЧС, введение такого режима обусловлено 4 классом пожарной опасности, а также ростом количества пожаров на территории региона. С 30 апреля особый режим действует в Орловском, Верховском, Ливенском районах, Орле и Ливнах, а с 1 мая в Болховском районе.

- Для недопущения природных пожаров проводится обновление просек и противопожарных минерализованных полос. Кроме этого, организована работа по недопущению сжигания сухостоя на полях сельхозназначения, а также опашка лесных массивов, граничащих с полями, в период проведения сельскохозяйственных работ, - поделились с "КП" в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

Также ограничен въезд в леса и в целом пребывание и отдых в них.

ИСТОЧНИК KP.RU