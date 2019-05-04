2019-05-04T10:54:37+03:00
Происшествия

Наркосбытчика задержали орловские полицейские

Его подозревают в распространении запрещенных веществ в Мценском районе
Ольга СУПОНЕВА
Поделиться:
Фото: архив "КП"Фото: архив "КП"
Изменить размер текста:

В Орловской области полицейские задержали наркосбытчика. Его подозревают в распространении «синтетики» в Мценском районе.

В поле зрения стражей порядка мужчина попал не впервые: раньше его уже судили за сбыт наркотиков. Однако он продолжил свое «дело».

- Полицейские установили причастность злоумышленника к двум фактам сбыта наркотических веществ потребителям бесконтактным способом. Так, согласно проведенному исследованию, в одном случае мужчина сбыл синтетическое наркотическое вещество весом 1,11 грамма, в другом - 0,47 грамма «солей», - рассказали «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Возбуждено уголовное дело. Сбытчик «синтетики» арестован.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Орловцы присоединились к экологическому челленджу #TrashTag
Орловцев приглашают на гала-концерт русского народного танца
Орловским родителям напомнили об ответственности за недосмотр за детьми
Четыре легковушки столкнулись в Ливнах
Особый противопожарный режим введен в 6 районах Орловской области
В субботу в Орле пройдет детский турнир по бадминтону
В Орле чуть не сгорела Центральная ветеринарная лаборатория
Орловцев приглашают в туристический поход по древним городищам
Орел отметил Первомай
В орловской глубинке молодой мотоциклист врезался в легковушку
В Орле открылся мотосезон-2019
Сбыт героина предотвратили орловские полицейские
Подрядчиков по ремонту общественных территорий в Орле выберут до 1 июня
МЧС в Орле: в регионе ожидается сильный ветер
Больше 60 орловцев пострадали от укусов клещей
В Детском парке Орла запустили фонтан
В орловской глубинке пьяный подросток повредил военный мемориал
Памятник пожарным и спасателям открыли в Орле
Власти Орла: 'Световые консоли на мостах устанавливали без гарантии'
С праздником весны и труда орловцев поздравил глава региона