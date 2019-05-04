Наркосбытчика задержали орловские полицейские

СЕГОДНЯ 10:52 2019-05-04T10:54:37+03:00

Его подозревают в распространении запрещенных веществ в Мценском районе

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В Орловской области полицейские задержали наркосбытчика. Его подозревают в распространении «синтетики» в Мценском районе.

В поле зрения стражей порядка мужчина попал не впервые: раньше его уже судили за сбыт наркотиков. Однако он продолжил свое «дело».

- Полицейские установили причастность злоумышленника к двум фактам сбыта наркотических веществ потребителям бесконтактным способом. Так, согласно проведенному исследованию, в одном случае мужчина сбыл синтетическое наркотическое вещество весом 1,11 грамма, в другом - 0,47 грамма «солей», - рассказали «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Возбуждено уголовное дело. Сбытчик «синтетики» арестован.

ИСТОЧНИК KP.RU