В субботу в Орле пройдет детский турнир по бадминтону
В субботу, 4 мая, в легкоатлетическом манеже Училище олимпийского резерва состоится открытый детский турнир, посвященный Дню Победы и II турнир Детской Лиги «Бадминтонята». Его организатором традиционно выступила Федерация бадминтона Орловской области.
В соревнованиях могут принять участие дети 2008-2011 года рождения по заявке, которую нужно успеть заполнить до 17:00 3 мая на сайте badminton57.ru.
- Соревнования пройдут в одиночных и парных категориях. По результатам турнира будет составлен рейтинг спортсменов, который будет учитываться при жеребьевке на следующем турнире, - рассказали «КП» организаторы.
Начало соревнований в 9.30 в группе 2010-2011 г.р. и в 13.00 в группе 2008 -2009 гр.
Победители, призеры и участники во всех видах программы будут награждены грамотами и сладкими призами.
КОГДА? ГДЕ?
Регистрация участников в 9:00
Торжественное открытие – 12.00
ул. Матросова, 5
ИСТОЧНИК KP.RU