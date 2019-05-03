В субботу в Орле пройдет детский турнир по бадминтону

СЕГОДНЯ 11:27 2019-05-03T11:28:05+03:00

Победителей и участников наградят грамотами и призами

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В субботу, 4 мая, в легкоатлетическом манеже Училище олимпийского резерва состоится открытый детский турнир, посвященный Дню Победы и II турнир Детской Лиги «Бадминтонята». Его организатором традиционно выступила Федерация бадминтона Орловской области.

В соревнованиях могут принять участие дети 2008-2011 года рождения по заявке, которую нужно успеть заполнить до 17:00 3 мая на сайте badminton57.ru.

- Соревнования пройдут в одиночных и парных категориях. По результатам турнира будет составлен рейтинг спортсменов, который будет учитываться при жеребьевке на следующем турнире, - рассказали «КП» организаторы.

Начало соревнований в 9.30 в группе 2010-2011 г.р. и в 13.00 в группе 2008 -2009 гр.

Победители, призеры и участники во всех видах программы будут награждены грамотами и сладкими призами.

КОГДА? ГДЕ?

Регистрация участников в 9:00

Торжественное открытие – 12.00

ул. Матросова, 5

ИСТОЧНИК KP.RU